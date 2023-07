Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.07.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Schule

Zwischen dem 08.07.23, 18:00 Uhr und heute Morgen, 06:35 Uhr sind unbekannte Täter in das Gebäude der Kleeblattschule in Reichensachsen eingebrochen. Nachdem eine Tür gewaltsam aufgebrochen wurde, begaben sich der oder die Täter in den Verwaltungstrakt, wo die Bürotüren ebenfalls aufgebrochen wurden. Beim Durchsuchen der Schränke und Schreibtische wurden ca. 150 EUR erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich dagegen auf ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 05.07.23, 17:30 Uhr und dem 08.07.23, 17:30 Uhr wurde am Obermarkt in Eschwege ein blaues Mountainbike der Marke "Conway" gestohlen. Das Rad, das über eine Federgabel und Scheibenbremsen verfügt, war im Innenhof eines Hauses abgestellt. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 07.07.23, 15:00 Uhr und dem 08.07.10:15 Uhr wurden mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Herleshausen begangen. Unter anderem wurde die Turnhalle der Gemeinde beschmiert. Auch in der benachbarten Südringgauschule wurden derartige Beschädigungen im Außenbereich festgestellt. Der dort abgestellte Lkw der Jugendverkehrsschule des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner wurde ebenfalls auf der Heckklappe mit roter Farbe besprüht. Der Sachschaden dürfte insgesamt mehrere tausend Euro betragen. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Treppe gefahren

Um 16:51 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 49-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Straße "Hinter dem Hagen" in Hessisch Lichtenau. Dabei geriet er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen eine Haustreppe. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR.

Unfall beim Einparken unter Alkoholeinfluss

Um 19:59 Uhr beabsichtigte am gestrigen Sonntagabend ein 36-Jähriger aus Mendig mit seinem Pkw in der Elsa-Brandström-Straße in Hessisch Lichtenau einzuparken. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten Audi A 6, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Da der 36-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Das Ergebnis verlief mit ca. 2,3 Promille positiv. Zudem ist der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Unfallflucht

Am 08.07.23 ereignete sich in der Kasseler Straße in Großalmerode eine Unfallflucht. Zwischen 18:00 Uhr und 18:56 Uhr wurde in Höhe Haus-Nr. 106 ein Peugeot 1007 im Bereich des Außenspiegels angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 055602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall unter Radfahrern

Um 12:45 Uhr befuhr gestern Mittag eine 83-Jährige aus Neu-Eichenberg mit ihrem Pedelec den Tulpenweg und bog von dort in die Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg ein. Dort fuhr zur Unfallzeit ein 31-Jähriger Fahrradfahrer aus Berlin in Richtung Bahnhof. Die 83-Jährige übersah den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Sie fuhr gegen das Hinterrad, wodurch beide Beteiligten stürzten. Während der 31-Jährige sich leicht verletzte, verletzte sich die 83-Jährige schwer, so dass sie in das Klinikum nach Göttingen gebracht wurde. Auch der 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Um 23:04 Uhr haben gestern Abend Zeugen einen lauten Knall aus dem rückwärtigen Bereich einer Gaststätte in der Brückenstraße in Witzenhausen vernommen. Dabei wurde noch festgestellt, dass eine unbekannte Person durch den Hinterhof und der angrenzenden Unterführung in Richtung Stubenstraße und dann in Richtung Werra/ angrenzendes Uni-Gelände floh. Zuvor hatte der Tatverdächtige die Hintertür aufgebrochen, bevor er seinen Einbruch abbrechen musste. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, Irokesen-Frisur, dunkel gekleidet. An der Tür entstand Sachschaden: Hinweise: 05542/93040.

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 08.07.23, 18:00 Uhr und dem heutigen Montagmorgen wurde in eine Lagerhalle in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen eingebrochen. Der oder die Täter drangen über ein Rolltor gewaltsam in die Halle ein, die jedoch weitgehend leer war. Daher wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr wurde vergangene Nacht in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen ein Pkw BMW durch Unbekannte beschädigt. Diese haben in die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eingestochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

