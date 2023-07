POL-ESW: Pressebericht 07.07.2023 -2

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Stromkasten; Polizei sucht Zeugen

Zeugen haben heute Morgen gegen 08.40 Uhr einen beschädigten Stromverteilerkasten am Radweg entlang der B 249 zwischen Meinhard-Schwebda und Meinhard-Grebendorf gemeldet. Die zur Überprüfung vor Ort entsandten Beamten stellten fest, dass der Kasten komplett aus der Verankerung gerissen war und z.T. auch Kabel heraushingen. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Stromkasten mutwillig beschädigt wurde und haben daher Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Tennis-Clubheim; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen wurde durch Mitglieder des Tennis-Vereins TC Großalmerode festgestellt, dass unbekannte Täter in das dortige Clubheim eingebrochen waren. Demnach haben sich die Einbrecher zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitagmorgen 10.00 Uhr über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Tennisclubs in der Heinrich-Koch-Straße in Großalmerode verschafft. Im Inneren brachen die Täter eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und das Inventar nach Wertgegenständen. Die Diebe klauten u.a. Geld aus den Getränkekassen. Der Stehlwert wird mit 100 Euro angegeben. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

