POL-ESW: Bedrohung und Beleidigung gegen Zeitungszusteller

Eschwege (ots)

Bereits am Samstag, den 01.07.23 wurde ein 67-Jähriger aus Sontra von einem ihm unbekannten Mann bedroht und kurzfristig auch gewürgt. Der 67-Jährige, der in dieser Nacht in der Gemeinde Ringgau die Zeitung austrug befand sich, um 04:30 Uhr, in der Straße "Sohr" in Netra. Dabei trug der 67-Jährige eine Stirnlampe. Nachdem er wieder in sein Auto eingestiegen war, bemerkte er, wie plötzlich ein Mann mit einem Fahrrad neben seinem Auto auftauchte, dort sein Fahrrad fallen ließ und den 67-Jährige anschrie, sinngemäß "was er hier zu suchen habe". Der 67-Jährige öffnete daraufhin sein Fenster, und versuchte dem Unbekannten zu erklären, warum er in Netra sei. Der Unbekannte schrie ihn jedoch weiter an und beleidigte ihn mehrmals. Dabei griff er mit einer Hand durch das geöffnete Fenster und packte den 67-Jährigen an den Hals, der dadurch Probleme bekam, Luft zu holen. Ihm gelang es die Hand wegzudrücken und mit dem Auto davon zu fahren. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 - 178 cm groß, kurzes blondes Haar, bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkler Hose. Er sprach ohne erkennbaren Akzent. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein "normales Rad" gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

