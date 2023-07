Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gesuchtes Räuberduo verhaftet; Bundespolizei Hannover vollstreckt mehrere Haftbefehle

Hannover (ots)

Hannover/Hildesheim. Gestern Morgen, gegen halb 8, ging einer Streife der Bundespolizeiinspektion Hannover ein gesuchtes Duo im Hauptbahnhof Hannover ins Netz. Bereits am 1. Mai begingen die beiden deutschen Männer (23,26) in einer Braunschweiger Disco gemeinschaftlich einen Raub. Sie schlugen einen Mann in der Toilette zusammen, raubten ihm seine Geldbörse mit 400 Euro und flüchteten. Ermittlungen führten schnell zu den Tätern und es wurden Untersuchungshaftbefehle der Justiz gegen die Täter erlassen. Seit sechs Wochen waren die Beiden untergetaucht, bis gestern. Eine Streife kontrollierte die beiden polizeibekannten und mehrfach vorbestraften Räuber im Hauptbahnhof Hannover und verhafteten sie. Der 23-Jähirge führte zudem noch elf Gramm Marihuana und drei Gramm Heroin mit sich. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Im Anschluss wurden die beiden Männer der Justiz überstellt und sitzen seitdem im Gefängnis.

Um 15 Uhr wurden Bundespolizisten auf einen 50-jährigen Mann im Hauptbahnhof Hildesheim aufmerksam und kontrollierten den wohnungslosen Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Wegen Erschleichens von Leistungen hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 43 Tagen zu verbüßen. Er wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht.

Nachmittags, gegen halb 5, stahl ein 29-jähriger moldawischer Staatsangehöriger in einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover zwei Parfums und wurde von dem Ladendetektiv dabei beobachtet. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Mann zunächst fest und überprüfte seine Personalien. Der Mann wurde mit gleich zwei Haftbefehlen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls sowie Trunkenheit im Verkehr gesucht, nachdem er zuvor rechtskräftig zu jeweils 90 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und die Haft nicht antrat. Die Beamten verhafteten den gesuchten Mann und brachten auch ihn für die nächsten 180 Tage ins Gefängnis. Zusätzlich erwartet ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell