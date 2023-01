Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geldtasche entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Hofstraße; Tatzeit: 05.01.20223, 13.55 Uhr; Die Polizei ermittelt im Fall des Diebstahls einer Geldtasche aus einem Geschäftsbetrieb an der Hofstraße in Gescher. Eine Unbekannte hatte sich dort gegen 13.55 Uhr zunächst als Kundin ausgegeben und im weiteren Verlauf nichtöffentliche Betriebsräume aufgesucht. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, stellte sich das Fehlen des Geldes heraus. Zur Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlank, sehr langes schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden war, der bis über das Gesäß reichte; die Unbekannte war mit einer weißen Weste bekleidet und führte eine schwarze Handtasche mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

