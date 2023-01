Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Geldbörse aus Auto entwendet

Ahaus-Wessum (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Pappelweg; Tatzeit: zwischen 04.01.2023, 21.00 Uhr, und 05.01.2023, 05.30 Uhr; Ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren haben Unbekannte in Ahaus-Wessum aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Auto hatte am Pappelweg gestanden. Dort kam es in der Nacht zum Donnerstag zu der Tat. Die Diebe haben das Fahrzeug aufgebrochen, um ins Innere zu gelangen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor! (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell