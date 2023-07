Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.07.23

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

In der Niederhoner Straße in Eschwege ereignete sich gestern Mittag, um 12:46 Uhr, ein Auffahrunfall, nachdem eine 86-Jährige aus der Gemeinde Meißner, die stadtauswärts unterwegs war, ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfolgende 65-Jährige aus der Gemeinde Meinhard bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Sachschaden: 1200 EUR.

Pkw-Brand

Um 04:29 Uhr wurde vergangene Nacht ein Pkw-Brand in er Dammstraße in Niederdünzebach gemeldet. Wie sich herausstellte brannte ein dort geparkter Ford Fiesta. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergriff; das Auto selbst brannte komplett aus. Nach bisherigen Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Schaden: ca. 10.000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Rauch in Wohnung

Um 13:28 Uhr wurde gestern Mittag die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein Brand in der Knickelbergstraße in Grebendorf gemeldet wurde. Am Einsatzort stellte sich dann heraus, dass es nicht zu einem Brand (Feuer) kam. Vielmehr war durch einen im Betrieb befindlichen Backofen das Zimmer stark verraucht. Die 84-Jährige Bewohnerin wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich zu Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr setzte sicherheitshalber die Wärmebildkamera ein und konnte so bestätigen, dass es zu keinem Feuer und somit zu keinem Sachschaden kam.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen dem 09.07.23, 21:00 Uhr und dem 11.07.23, 08:00 Uhr wurde in der Wärtchengasse in Oberhone von einem Kleinkraftroller das Versicherungskennzeichen (412-DBY) abmontiert und entwendet. Der Roller war zur Tatzeit unter einem Carport auf einem dortigen Privatgrundstück abgestellt. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch in Schule

Angezeigt wurde gestern noch ein versuchter Einbruch in die Anne-Frank-Schule in Wanfried. Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter in die Schule einzubrechen, worauf Hebelspuren an zwei Außentüren hindeuten. Ein Eindringen fand nicht statt; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung

Im Bereich des ehemaligen Mc Donalds in der Brandenburger Straße in Herleshausen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen zwischen dem 10.07.23 und dem 11.07.23, 21:45 Uhr. Neben einer eingeworfenen Fensterverglasung wurden auch mehrere Graffitis an dem Gebäude selbst sowie an einem Schornstein festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Hinweise unter Tel.: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Ca. 13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall auf der B 7 am gestrigen Nachmittag. Gegen 16:16 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus Kaufungen die B 7 von Helsa in Richtung Fürstenhagen. Eine vorausfahrende 22-Jährige aus Hessisch Lichtenau musste ihr Auto an der Ampel (Rotlicht) abstoppen. Dies bemerkte der nachfolgende 67-Jährige zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, musste wegen Gegenverkehres dieses Vorhaben abbrechen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 22-Jährigen kam. Im Anschluss prallte der Pkw des 67-Jährigen noch gegen die Leitplanke.

Wildunfall

Um 23:00 Uhr befuhr gestern am späten Abend eine 20-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die L 3400 zwischen Friedrichsbrück und Helsa. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall vor Rathaus

Um 10:10 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 55-Jähriger aus Estland mit einem Sattelzug entgegen der Einbahnstraße in der Straße "Am Markt" in Witzenhausen in Fahrtrichtung Walburger Straße. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er in Höhe des Rathauses mit dem Sattelzug anhalten. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 21-Jähriger aus Witzenhausen, der mit seinem Pkw wiederum verbotswidrig vor dem Rathaus parkte, rückwärts auszuparken. Zum Unfallhergang gibt es dann unterschiedliche Angaben, dahingehend, dass der Sattelzug rückwärts gegen den Pkw fuhr oder der Pkw rückwärts gegen den Sattelzug fuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Spiegel beschädigt

Um 14:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 65-Jähriger aus Fuldatal mit einem Linienbus die Walburger Straße in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Transporter der Post streifte der Bus den Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Stubenstraße in Witzenhausen wurde auf einem Firmenparkplatz ein roter VW Gold beschädigt. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde am gestrigen Dienstag die Motorhaube kurz unterhalb der Windschutzscheibe zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR. wollte. Hinweise: 05542/93040.

