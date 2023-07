Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray in Buer

Gelsenkirchen (ots)

An einer Tankstelle auf der Vom-Stein-Straße kam es in der Nacht zum Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 1 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zunächst geriet ein 33-jähriger Gelsenkirchener mit einem anderen, bisher unbekannten Kunden in verbale Streitigkeiten. Infolgedessen sprühte der unbekannte Tatverdächtige dem 33-Jährigen Pfefferspray in sein Gesicht. Danach entfernte sich der Unbekannte in Begleitung von zwei weiteren Männern in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige war circa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise von Zeugen der Tat bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell