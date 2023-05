LPI-GTH: Moped entwendet - Zeugen gesucht

Amt Creuzburg (ots) - Am Freitagabend stellte ein Hausbesitzer aus der Hermannstraße in Creuzburg Beschädigungen an der Außenfassade seines Wohnhauses fest. Der Verursacher hierzu, hat sich jedoch nicht gemeldet und ist bislang unbekannt. Deshalb bittet die Polizei Eisenach um Hinweise unter der Bezugsnummer 128934/2023 und der Telefonnumer 03691-261-0, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. (cw) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr