LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Lucka

Greiz (ots) - Weida: Feuerwehr und Polizei rückten am vergangenen Freitag (12.05.2023) gegen 21:00 Uhr in die Alte Bergaer Straße aus. In einer dort befindlichen Kleingartenanlage brannte eine Gartenlaube. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit an.

