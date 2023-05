Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Braunichswalde: Gestern (15.05.2023), gegen 15:40 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines Lkw DAF die Landstraße 1294 in Richtung Landstraße 1081. Als er die Landstraße 1081 in Richtung Tankstelle "Morgensonne" überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt der 18-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades. Diese kam aus Richtung Vogelgesang und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Beide Kfz kollidierten. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

