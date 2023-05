Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz: Eine 18-Jährige befuhr am 12.05.2023, gegen 18:15 Uhr, mit einem Kleinkraftrad Simson die Bundesstraße 92 von Greiz in Richtung Dölau. Kurz nach dem Ortsausgang Greiz in der Ortslage Rothental kam sie, beim Durchfahren der Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Die Kradfahrerin und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

