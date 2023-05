Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am Freitag, den 12.05.2023, gegen 07:50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines Pkw VW die Kreisstraße aus Richtung Merkendorf in Richtung Landstraße 2331. Hier wollte er nach links in Richtung Auma abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 56-jährigen VW Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Pkw der Frau wurde gegen eine Hauswand geschleudert. Durch den Unfall wurde sie verletzt, an den Kfz und der Wand entstanden Sachschäden. Zur Behandlung der 56-Jährigen kam ein Rettungswagen zum Einsatz und verbracht sie in ein Krankenhaus.

