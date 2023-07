Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte gefährliche Körperverletzung in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung mit etwa 40 Personen rückten mehrere Streifenwagen am Dienstag, 18 Juli 2023, gegen 22 Uhr aus. Beim Eintreffen auf der Graslitzer Straße sahen sich die Beamten mehreren aufgebrachten Menschen gegenübergestellt. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener schilderte den Polizisten, dass er mit einem Mann zunächst in einen verbalen Streit geraten sei. Daraufhin habe der Mann ein Messer gezogen und sei in bedrohlicher Weise auf den 16-Jährigen zugelaufen. Durch zwei dazu eilende Männer konnte der Tatverdächtige durch Wegstoßen daran gehindert werden, mit dem Messer zuzustechen. Der Angreifer setzte seine Angriffsversuche zunächst fort, wurde jedoch immer wieder von mehreren Männern daran gehindert, jemanden zu verletzen. Schlussendlich flüchtete er in Richtung des Kärtener Rings, ohne dass jemand körperliche Schäden davontrug. Weitere Ermittlungen der Beamten führten zur Identifizierung des 18-jährigen Tatverdächtigen, ohne diesen persönlich anzutreffen. Gegen den Gelsenkirchener wurde ein Ermittlungsverfahren we-gen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

