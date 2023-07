POL-GE: Strafverfahren nach geplatztem Verkauf gefälschter Kopfhörer

Gelsenkirchen (ots) - Täglich werden Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen von Betrügern belästigt. Leider haben die Täter zwischendurch auch Erfolg mit ihren unterschiedlichen Maschen. Eine dieser polizeibekannten Maschen funktioniert via WhatsApp und hat am vergangenen Wochenende eine Gelsenkirchenerin getroffen. Die 64-Jährige erhielt am Sonntagvormittag, 16. Juli 2023, eine WhatsApp-Nachricht von einer ...

mehr