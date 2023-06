Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waschbären gerettet

Helbedündorf (ots)

Zwei junge Waschbären begaben sich gestern Nachmittag in Keula in luftige Höhe. Auf einem Blechdach blieben die verängstigten Tiere sitzen und waren offensichtlich gefangen. Zeugen meldeten sich bei dem zuständigen Kontaktbereichsbeamten, der die Rettungsmaßnahmen der Tiere veranlasste. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und brachte die jungen Waschbären aus ca. 8m Höhe in Sicherheit. Sie wurden im Anschluss wieder in die Freiheit entlassen.

