LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Öffentlichkeitsfahndung: Mehrere Kollekten aus der Blasiikirche gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots) - Unbekannte haben in der Zeit vom 11. Juni 20.00 Uhr bis 12. Juni 06.00 Uhr einen parkenden Audi Avant am Stresemannring, Höhe Hausnummer 25, beschädigt. An dem grauen Kombi der Modelreihe S4 wurde die gesamte Beifahrerseite mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden ...

