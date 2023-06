Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund entlaufen

Nordhausen (ots)

Einen tierischen Einsatz erlebten Polizei und Feuerwehr in der letzten Nacht in Nordhausen. Einem Zeitungszusteller war ein herumlaufender, herrenloser, schwarzer Schäferhund im Stadtgebiet aufgefallen. Er verständigte die Polizei. Die alarmierten Polizisten konnten den Hund zunächst nicht ausfindig machen. Wenig später meldete sich jedoch eine Tankstellenmitarbeiterin. Der Hund hatte sich auf das Tankstellengelände verirrt. Ein Kunde hielt das Tier fest, bis es die zusätzlich alarmierten Kameraden der Feuerwehr übernahmen und in ein Tierheim brachten.

