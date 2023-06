Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall nach Vorfahrtsfehler

Bad Langensalza (ots)

In der Punschkinstraße kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Autofahrer beabsichtigte abzubiegen und übersah hierbei das Kraftrad. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

