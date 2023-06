LPI-NDH: Gegenstände aus Zelt gestohlen

Nordhausen (ots) - Ein Einbruch in einen Keller wurde gestern Abend, in der Ostrower Straße, festgestellt. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brach die Tür eines Kellers auf. Entwendet wurden mehrere Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

