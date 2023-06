LPI-NDH: Einbruch in Keller

Artern (ots) - Die Geschädigte parkte ihren Pkw Honda Accord am Freitag, den 09.06.23, um 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße ordnungsgemäß ab. Als sie um 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der Pkw hinten links an Stoßstange, Radlauf und Kotflügel beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde das Fahrzeug durch ein anderes ein-oder ausparkendes Auto beschädigt, wobei der Unfallverursacher ...

mehr