Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Artern (ots)

Die Geschädigte parkte ihren Pkw Honda Accord am Freitag, den 09.06.23, um 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße ordnungsgemäß ab. Als sie um 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der Pkw hinten links an Stoßstange, Radlauf und Kotflügel beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde das Fahrzeug durch ein anderes ein-oder ausparkendes Auto beschädigt, wobei der Unfallverursacher anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat. Am Pkw Honda entstand ca. 1500,- EUR Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Pst. Artern unter der Tel.Nr. 03466/3610 gern entgegen.

