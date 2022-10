Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Tageswohnungs-Einbrecher gelangen nicht ins Haus.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten am Freitag (7. Oktober 2022), zwischen zirka 15 und 19 Uhr, in ein Haus am Gottfried-Keller-Weg einzusteigen. Sie zerstörten das Glaselement eines Wintergartens. In das angrenzende Wohnzimmer gelangten die Täter nicht. Möglicherweise fühlten sie sich bei der Tatausführung gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell