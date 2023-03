Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hohe Anzahl an Wohnungseinbrüchen in Grevenbroich - Ermittler suchen weiterhin dringend Zeugen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen in der vergangenen Woche wurden der Polizei am Wochenende 21 weitere Taten in den Ortsteilen Stadtmitte und Orken gemeldet. Lediglich in einem Fall erbeuteten die Täter eine Handtasche mit Geldbörse, Bekleidung und Schuhe. In allen anderen Fällen blieb es beim Versuch.

Übersicht der Tatorte in alphabetischer Reihenfolge: Am Fichtenwäldchen (2 Fälle), Blumenstraße (1 Fall), Frischmuthstraße (1 Fall), Fürstenwalder Straße (3 Fälle), Giersbergstraße (2 Fälle), Henzenstraße (1 Fall), Orkener Straße (1 Fall), Noithausener Straße (1 Fall), Schillerstraße (1 Fall), Stadtparkinsel (2 Fälle), Tilsiter Straße (2 Fälle), Töpferstraße (4 Fälle).

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss, zentral zuständig für alle Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet, hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei den Ermittlern zu melden.

Da die Täter in der Regel versuchen, die unversperrte Haustür aufzuhebeln, empfiehlt die Polizei: Lassen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen, sondern schließen Sie diese auch ab - am besten zweifach! Zudem kann Licht Ganoven abschrecken. Eine Montage von Leuchtmitteln und Bewegungsmeldern sollte möglichst außerhalb der Griffweite erfolgen. Unsere Experten für Einbruchschutz beraten Sie kostenlos. Hotline 02131 300-0. Im seltenen Fall der Fälle: Sollten Sie Einbrecher in Ihrem Haus bemerken, machen Sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Schalten Sie das Licht ein und lassen Sie Einbrechern Zeit, das Haus zu verlassen. Einbrecher werden gewöhnlich sofort die Flucht ergreifen. Stellen Sie sich Einbrechern nicht in den Weg. Informieren Sie so bald wie möglich die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell