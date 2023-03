Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter raubt Bargeld aus Kiosk

Dormagen (ots)

Am Sonntag (05.03.) kam es gegen 22:30 Uhr in Dormagen zu einem Raub. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Unbekannter ein Kiosk an der Krefelder Straße und machte sich zunächst unbemerkt an der Kasse hinter dem Tresen zu schaffen. Durch Geräusche aufmerksam geworden kamen Zeugen aus dem hinteren Bereich, wurden aber von dem Tatverdächtigen aufgefordert, dort zu bleiben. Dabei soll er mit einer Schusswaffe in ihre Richtung gezielt haben.

Der Mann entkam unerkannt mit einem Beutel Bargeld. Er soll zwischen 160 und 170 Zentimeter groß gewesen sein und soll mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Dazu soll er eine blaue Jeans und schwarze Sneaker sowie eine medizinische Mundnasenmaske getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell