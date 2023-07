LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Sachsenbrunn (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch gewaltsam in ein Sachsenbrunner Vereinsheim im Fronbergsweg einzusteigen. Glücklicherweise misslang der Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr