Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eindringling in der Schulkantine

Halver (ots)

Am späten Mittwochnachmittag oder in der folgenden Nacht wurden die Kantine und ein Aufenthaltsraum der Regenbogenschule in der Straße "Am Nocken" verwüstet. Es gab vor allem Sachbeschädigungen: Kinderbilder wurden von der Wand gerissen, Putz beschädigt und eine Couch aufgeschlitzt. Es fehlen diverse CD und ein Schlüssel. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell