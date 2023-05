Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneute Großkontrolle auf A45-Umleitungsstrecken

Lüdenscheid/Altena (ots)

Am Mittwoch hat die Polizei erneut im Rahmen eines Großeinsatzes den Durchgangsverkehr auf den Umleitungswegen durch Lüdenscheid und Altena kontrolliert. Kontrollstellen waren an der Heedfelder Landstraße, Im Olpendahl, Brockhauser Weg, Römerweg, Volmestraße, Lösenbacher Landstraße, Kölner Straße sowie in Altena der Hemecker Weg und die Innenstadt (Bahnhofstraße).

Sieben der 124 kontrollierten Lkw verstießen gegen die Durchfahrtsverbote. Wesentlich höher war der Anteil der Pkw-Fahrer auf Straßen, die eigentlich nur für Anlieger frei sind: Fast jeder zweite der 334 kontrollierten Fahrzeugführer (genau 166) wurde zur Kasse gebeten. Bei fünf Pkw und drei Lkw gab es technische Mängel. In zwei Fällen waren diese so gravierend, dass sie die Verkehrssicherheit gefährdeten. Die Fahrzeuge wurden stillgelegt. Vier Lkw-Fahrer hatten gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Vier Fahrer waren am Steuer mit elektronischen Geräten wie Handys beschäftigt. Drei Fahrzeuge hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, ein Lkw war überladen.

281 Pkw und 9 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen waren zu schnell unterwegs. An der Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Mitte wurden 23 Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen in Richtung Lüdenscheid erwischt (Nichtbeachten der vorgeschriebenen Fahrtrichtung). (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell