Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Korn geklaut

Hemer (ots)

Ein 57-jähriger Hemeraner wurde am Mittwoch kurz vor 16 Uhr in einem Geschäft an der Stephanstraße dabei erwischt, wie er versuchte, die Diebstahlsicherungen von zwei Flaschen Korn zu entfernen. Nachdem ihn Mitarbeiter aufgefordert hatten, das zu unterlassen, stand er kurze Zeit später an der Kasse und wollte andere Ware bezahlen. In seinem Rucksack steckten die beiden Flaschen mit dem Hochprozentigen. Die Mitarbeiter holten die Polizei. Die Polizeibeamten fanden in der Jackentasche des Mannes ein Messer. Deshalb schrieben sie eine Strafanzeige wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell