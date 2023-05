Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe/ E-Scooter gestohlen/ Diesel aus vier Lkw abgepumpt/ "Hallo-Papa-Trick"/ Fahrräder gestohlen

Menden (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts an der Unteren Promenade beobachtete am Mittwoch gegen 14 Uhr einen 24-jährigen Kunden, der eine Dose Energy-Drink in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin verfolgte den mutmaßlichen Ladendieb und lotste die Polizei zur Pastor-Quade-Straße. Der 24-Jährige bestreitet den Diebstahl.

Ein 46-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einem Discounter an der Carl-Benz-Straße versucht, Ware zu stehlen. Im Kassenbereich schlug das Sicherheitssystem an. Es lag jedoch nicht nur an einem Paar Socken, die noch im Einkaufswagen des Mannes lag. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Kunden und zogen eine Packung Werkzeug sowie drei Packungen Arbeitshandschuhe unter seinem Pullover hervor bzw. aus seinen Hosentaschen. In seinem Rucksack hatte er diverse Lebensmittel, darunter Grillfleisch, Gewürze und Getränkedosen deponiert. Die Polizeibeamten nahmen ihn zunächst mit zur Wache. Der Rumäne hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Er wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Einem 15-Jährigen wurde am Mittwochabend am Jugendzentrum am Kirchplatz der E-Scooter gestohlen. Er machte sich auf die Suche und fand sein Kleinfahrzeug neben einem geparkten Pkw. Es fehlten allerdings Tasche und Helm.

Diesel-Diebe müssen in der Nacht zum Mittwoch mit einem größeren Tank am Bieberkamp unterwegs gewesen sein: Sie pumpten Treibstoff aus vier Lkw ab - insgesamt rund 750 Liter Dieseltreibstoff. Die Täter beschädigten die Tanks bzw. Tankverschlüsse. Die Lkw standen hintereinander in einer Reihe. Die Fahrer erstatteten Anzeige. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat in der Nacht möglicherweise ein verdächtiges Fahrzeug am Bieberkamp beobachtet.

Ein 77-jähriger Mendener ist auf den "Hallo-Papa-Trick" hereingefallen. Er bekam per Messenger eine Nachricht, die den Eindruck erweckte, sie komme von seiner Tochter. Es nahm den typischen Verlauf: Er bat den Mendener, für ihn eine Rechnung zu übernehmen. Das machte der hilfsbereite Vater. Erst später stellte er fest, dass er auf einen Betrug hereingefallen war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor der "Hallo Mama/Hallo Papa"-Masche. Die ließe sich eigentlich sehr einfach als Betrug enttarnen: Durch einen Rückruf unter der alten, angeblich nicht mehr funktionierenden Handynummer oder durch die Bitte um eine Sprachnachricht.

Zwischen dem 17. Mai und dem vergangenen Mittwoch wurden aus einer Garage Hedwig-Dransfeld-Straße drei Fahrräder samt Zubehör (Helme, Schlösser, Taschen) gestohlen. Bei den Rädern handelt sich um ein blaues Pegasus Solero Trekkingrad, ein blau-oranges Bull Sharptail Street 2 und ein schwarzes Bulls Mountainbike. (cris)

