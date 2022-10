POL-AUR: Burhafe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Wiesmoor - Geschädigter zum Unfall gesucht Am Dienstag kam es zu einem Unfall in Wiesmoor. Gegen 10.45 Uhr war ein LKW-Fahrer mit seinem Gespann auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg unterwegs als er den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw ...

mehr