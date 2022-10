Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Auffahrunfall Dienstagvormittag kam es zu einem Unfall in Wittmund. Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger in seinem Dacia die B210 in Richtung Wittmund. Dass er verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der hinter ihm befindliche 32-jährige Fahrzeugführer zu spät und fährt auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Dacia-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr