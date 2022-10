Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch

Am Donnerstag ist es zu einem Einbruch in Norden gekommen. Unbekannte Täter haben sich gegen 02.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Werkzeuggeschäft in der Straße Glückauf verschafft. Sie entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 049319210 entgegen.

Hage - Versuchter Einbruch

In Hage ist es zu einem versuchten Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagabend, 20.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 15.45 Uhr, versucht, die Eingangstür eines Hauses in der Bürgermeister-Bolt-Straße aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Versuchter Einbruch

In Norden kam es zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 10.00 Uhr, bis Montag, 19.00 Uhr, unerlaubt und gewaltsam in ein Haus im Rosenweg zu gelangen, dies gelang ihnen nicht. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell