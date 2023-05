POL-MK: Plane aufgeschlitzt

Plettenberg (ots) - Ein mutmaßlicher Wechseltrickbetrüger hat am Mittwoch Beute gemacht in einem Supermarkt an der Waskebieke. Er kaufte nur ein paar Kleinigkeiten und wollte mehrere Einhundert-Euro-Scheine gewechselt haben. Im nächsten Schritt bat um noch kleinere Scheine, um den Wechselvorgang am Ende wieder rückgängig zu machen. Erst nachher bemerkte die Kassiererin, dass ihr mehrere Scheine fehlten. Die Polizei wurde informiert. (cris) Rückfragen bitte an: ...

