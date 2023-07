POL-GE: Verkehrskontrollen in Neustadt

Polizei Gelsenkirchen

Am Dienstag, 18. Juli 2023, führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Gelsenkirchen zusammen mit der Lebensmittelüberwachung der Stadt Gelsenkirchen Verkehrskontrollen auf der Wickingstraße durch. Dabei standen vor allem LKW im Fokus der Maßnahmen.

Gegen 9.45 Uhr wurde ein 39-jähriger Essener angehalten, der Lebensmittel mit seinem Verkaufswagen transportierte. Unter anderem auch Sahnekuchen in einem Kühlschrank, der nicht eingeschaltet war. Zusammen mit dem Fahrer wurde die Lebensmittelüberwachung in Gelsenkirchen aufgesucht, wo die Temperatur der Sahnekuchen gemessen wurde. Da diese nicht mehr im Normbereich war, musste der Fahrer diese Kuchen entsorgen. Außerdem wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Den Betroffenen erwartet ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Um 11.20 Uhr wurde ein 20 Jahre alter Gelsenkirchener angehalten, der Dönerfleisch für ein ortsansässiges Unternehmen beförderte. Das Fleisch lag in Kisten und war nicht abgedeckt. Der ebenfalls auf der Ladefläche befindliche Dönerspieß war bereits angetaut. Glück für den Fahrer war, dass es sich um sogenannte "Rückläufer" handelte, die entsorgt werden sollten. Trotzdem hätte das Fleisch abgedeckt werden müssen. Durch den Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung wurde nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass das Fahrzeug nach Entsorgung der Ware ordnungsgemäß zu reinigen ist. Auch diesen Fahrer erwartet ein Bußgeld wegen fehlender Ladungssicherung in Höhe von 60 Euro und ein Punkt.

Einen 38-jährigen Gelsenkirchener hielten die Beamten um 13.16 Uhr an. Der Mann transportierte für eine Bottroper Firma Obst und Gemüse. Auf der Ladefläche waren nur noch die Abfälle, die entsorgt werden sollten. Diese Abfälle wurden auf der Ladefläche augenscheinlich schon einige Tage gelagert, denn hier waren schon einige Fruchtfliegen vorhanden und deutliche Geruchsentwicklungen entstanden. Die zuständige Lebensmittelüberwachung erhielt Kenntnis und wird den Betrieb in Augenschein nehmen. Der Fahrer wurde aufgefordert, sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu reinigen und den Müll zu entsorgen. Weiterhin waren Mängel am Fahrzeug vorhanden und der Fahrer verstieß gegen Lenk- und Ruhezeiten, was ein Bußgeld nach sich zieht.

Während der Maßnahmen wurden die Einsatzkräfte um 11.07 Uhr auf einen 46-jährigen Gelsenkirchener aufmerksam, der die Wickingstraße mit seinem E-Scooter befuhr. An diesem war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Einen neuen Versicherungsnachweis konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Der E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz.

