POL-GE: Zwei Verletzte bei Fluchtversuch nach Fahrkartenkontrolle

Weil er keinen gültigen Fahrschein dabei hatte, versuchte ein Gelsenkirchener zu flüchten und verletzte dabei sich und eine andere Person. Am Mittwoch, 19. Juli 2023, gegen 16.35 Uhr, sollte ein 14-Jähriger in einem Linienbus in Heßler seine Fahrkarte vorzeigen. Daraufhin legte der Gelsenkirchener der Kontrolleurin ein Ticket vor, das offensichtlich nicht ihm gehörte. Als der Jugendliche diesbezüglich angesprochen wurde, versuchte er über den hinteren Ein- und Ausstieg des Busses zu flüchten. Da die Türen aber geschlossen waren, scheiterte der Versuch. Daraufhin schlug und trat er auf die Türverglasung ein, bis eine der beiden Türen zu einem Großteil entglast war. Dabei verletzten sich sowohl der Jugendliche als auch ein 28-jähriger Fahrgast aus Gelsenkirchen, der versuchte, den Jugendlichen von seinem Fluchtversuch abzuhalten. Eingetroffene Beamte an der Bushaltestelle "Jahnplatz" nahmen die Personalien des 14-Jährigen auf. Sowohl der Jugendliche als auch der Fahrgast wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

