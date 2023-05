Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Handwerker entpuppen sich als Betrüger

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle haben in der Nacht zum Freitag (19.05.) die Situation einer Familie in der Bürgermeister-Klingler-Straße ausgenutzt und mehrere Hundert Euro erbeutet. Wegen eines Wasserschadens hatten die Bewohner gegen Mitternacht einen Sanitärnotdienst über das Internet gefunden. Zwei bislang noch unbekannte Täter erschienen daraufhin am Anwesen und forderten zunächst eine Anfahrtspauschale in Höhe von 79,90 Euro. Die Geschädigten zahlten mit EC-Karte. Eine zwischenzeitliche Abwesenheit der Bewohner nutzten die Täter, um vom Tatort zu flüchten. Erst später wurde bemerkt, dass anstelle der Anfahrtspauschale eine Abbuchung von über 2.000 Euro vorgenommen wurde. Das Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Handwerkern. Kriminelle machen mit der Not von Kunden lukrative Geschäfte. Wer den Notdienst vor Ort nicht kennt, schaut schnell ins Internet. Doch Vorsicht: Viele unseriöse Anbieter landen mit gekauften Anzeigen weit oben bei den Suchergebnissen. Und sie täuschen gerne eine Ortsnähe vor. Deswegen sollte man gerade im Netz genauer hinschauen. Ist kein Impressum vorhanden oder gibt es viele identische Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben, kann das ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.

Aber auch ein Telefonbuch ist nicht automatisch eine sichere Quelle für eine zuverlässige Firma vor Ort. Denn kriminelle Anbieter täuschen ihre Kunden einfach mit gekauften Ortsvorwahlen. Deswegen sollte man auch hier genauer hinschauen. Speichern Sie deshalb im Vorfeld bereits die Telefonnummern von ortsansässigen Notdiensten in Ihrem Telefon ab.

Grundsätzlich sollte sich jeder genau über die Firma informieren, die er beauftragen will. Fragen Sie am Telefon nach der genauen Anschrift und dem Namen der Firma. Schildern Sie Ihr Problem so gut wie möglich, um anschließend einen festen Preis für die Leistung vereinbaren zu können. Denn seriöse Handwerker können Ihnen Kosten für Anfahrt und die eigentliche Leistung genau benennen.

Unsere Tipps:

- Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben. - Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer, Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen. Auch die Drohung mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos. - Wenden Sie sich an eine Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben. - Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell