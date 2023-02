Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchdiebstahl in Rathaus

Kusel (ots)

Einbruchdiebstahl in das Rathaus Kusel. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, den 08.02.2023 - 19:00 Uhr bis Donnerstag, den 09.02.2023 - 07:00 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in das Rathausgebäude der VGV Kusel am Marktplatz. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell