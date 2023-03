Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Lagerhalle

Maxdorf (ots)

Am Montagnachmittag (13.03.2023), gegen 14 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle eines Transportunternehmens in der Carl-Benz-Straße in Maxdorf. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

