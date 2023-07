Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand eines Einfamilienhauses in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 21. Juli 2023, zu einem Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Horst. Die Polizei wurden gegen 17.40 Uhr zu dem Haus an der Poststraße gerufen und die Feuerwehr Gelsenkirchen übernahm umgehend die Löscharbeiten, die sich bis in die Nacht erstreckten. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurden umliegende Straßen, wie zum Beispiel die Schloßstraße zwischen der Markenstraße und Industriestraße, zeitweise gesperrt. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wurde auch das Nachbarhaus geräumt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell