POL-GE: Parkscheinautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen in einem Fall von mutmaßlicher vorsätzlicher Brandstiftung am Sonntag, 23. Juli 2023, in Bismarck. Ein Gelsenkirchener hörte gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall in der Bickernstraße und sah zwei brennende Gartenlauben im Nahbereich. Er rief umgehend die Polizei und die Feuerwehr Gelsenkirchen übernahm die Löscharbeiten der leerstehenden Lauben. Für diesen ...

