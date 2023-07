Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen-Hösel Fängerskamp 8:25 Uhr Kleintier in Not

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde heute Morgen zu einem Einsatz in Ratingen Hösel in der Straße Fängerskamp alarmiert. Dort soll ein kleiner Jungvogel in einer Küche sein. Die Besatzung des zum Einsatz alarmierte Kleineinsatzfahrzeug, welches für Rettung und Transporte von Tieren ausgestattet ist, konnten den Jungvogel hinter einem Küchenschrank ausfindig machen. Zur Befreiung des Vogels musste die Küchenzeile teilweise demontiert und ein Küchenschrank nach vorne gerückt werden. Der Jungvogel wurde nach seiner Rettung mit Trinkwasser versorgt bevor er dann im Garten des Hauses wieder in Freiheit gelassen wurde. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen.

