FW Ratingen: Aufwändiger Einsatz in Ratingen - Feuerwehr Ratingen rettet Person aus schwer zugänglicher Schlucht

Ratingen (ots)

Ratingen-Homberg, Hommerichweg, 00:04 Uhr, 07.07.23

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Einsatz nach Ratingen-Homberg alarmiert. In einem schwer zugänglichen Waldgebiet war eine männliche Person aus bislang unbekannten Gründen einen Abhang hinab in eine Art Schlucht gestürzt. Es gelang dem Mann mit dem Handy die Kreisleitstelle anzurufen und um Hilfe zu bitten. Die Leitstelle ortetet die ungefähre Position des Mannes anhand des Handys und alarmierte die Rettungseinheiten. Den ersten eintreffenden Einsatzkräften gelang es mittels Handyverbindung den genauen Unfallort abseits der befestigten Wege zu lokalisieren. Die Besatzung eines Rettungswagens und den Notarzteinsatzfahrzeuges kletterten über Umwege zu dem Abgestürzten. Auf Grund des erhöhten Körpergewichtes und eventueller Verletzungen wurde eine aufwändige Rettung eingeleitet. Es wurde eine umfassende Seilsicherung für den Verletzten und für die Einsatzkräfte aufgebaut. Mittels einer Schleifkorbtrage konnte die Person anschließend den steilen Hang heraufgezogen werden. Hierbei mussten die Sicherungen mehrfach angepasst und umgebaut werden. Nach der Rettung wurde der Patient mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Augenscheinlich hatte der Mann Glück im Unglück und wurde von schwereren Verletzungen verschont.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Standorte Mitte und Homberg.

