FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen - Hauptamt und Ehrenamt stehen Seite an Seite

Ratingen (ots)

Ratingen, Lintorfer Straße, 08:00 Uhr, 01.07.2023

Seit dem folgenschweren Einsatz in Ratingen-West am 11.05.23 fehlen der Feuerwehr Ratingen vier verletzte Kollegen im Einsatzdienst. Weitere Kollegen sind zeitweise durch die traumatischen Eindrücke nicht in der Lage gewesen, im Einsatzdienst tätig zu werden. Im Juni halfen benachbarte Feuerwehren und unterstützten mit Personal. Dennoch wurde das Löschfahrzeug der Wache 2 in der Lintorfer Straße zunächst nicht wieder besetzt. Jetzt kommt, limitiert für den Monat Juli, Hilfe aus den eigenen, ehrenamtlichen Reihen. Als Zeichen der Solidarität und zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte besetzten jeweils acht Freiwillige Feuerwehrangehörige in ihrer Freizeit an fünf Samstagen das zweite Löschfahrzeug für 24 Stunden.

