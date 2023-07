Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen - Neue Besetzung der Rettungswache Tiefenbroich

Ratingen (ots)

Ratingen, Robert-Zapp-Straße, 01.07.23

Zum 01.07.23 ändert sich die Besetzung der Rettungswache Tiefenbroich in der Robert-Zapp-Straße. Ab sofort wird die Rettungswache durch das Deutsche Rote Kreuz Ortsverband Ratingen (DRK) besetzt. Die Kolleginnen und Kollegen des DRK sorgen für schnelle und qualifizierte Hilfe bei Notfällen in den Stadtteilen Tiefenbroich und West. Ein Rettungswagen (3-RTW-1) ist dort 24h täglich besetzt, während ein weiterer RTW (3-RTW-2) von 07.00 bis 19.00 Uhr besetzt ist. Selbstverständlich werden die Fahrzeuge bei Bedarf auch in den Nachbarbereichen und überörtlich eingesetzt.

