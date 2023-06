Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Glückwunsch! Feuerwehrausbildungen ein voller Erfolg!

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 30.06.23, 15:00 Uhr

Vier Brandmeisteranwärter und eine Brandmeisteranwärterin sowie ein Hauptbrandmeister konnten am heutigen Tag vom Leiter der Berufsfeuerwehr, René Schubert, die Berförderungsurkunden entgegen nehmen. In den letzten Monaten haben die Auszubildenden an der Kreisfeuerwehrschule Mettmann viele neue Dinge gelernt und sind zu einer tollen Truppe zusammen gewachsen. Ab sofort verstärken die frisch ausgebildeten Kräfte die Wachabteilungen. Hauptbrandmeister Gregor Henrichs absolvierte erfolgreich die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und wird nun als stellvertretender Wachabteilungsführer eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, viel Erfolg und Spaß und kommt vor allem immer gesund von Euren Einsätzen wieder!

