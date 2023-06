Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: BAB A52 Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW

Ratingen (ots)

Am Nachmittag des 29.06.2023 gegen 15:36 Uhr, kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der A52 Fahrtrichtung Autobahnkreuz Breitscheid. Dabei überschlug sich ein PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die erste Meldung lautete, dass Personen im PKW eingeklemmt wären und das Fahrzeug brennen sollte. Die Erkundungen an der Einsatzstelle bestätigten diese Meldung nicht. Die drei Insassen des PKW konnten sich zum Glück selber befreien und ein Brand konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden bei diesem Verkehrsunfall 4 Personen verletzt, die rettungsdienstlich versorgt und in 3 verschiedene Krankenhäuser transportiert wurden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rüstwagen vom Löschzug Ratingen Mitte, der Löschzug Lintorf, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und ein Krankenwagen der Stadt Erkrath

