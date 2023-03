LPI-SLF: Familienfeier läuft aus dem Ruder

Neustadt an der Orla / Pößneck / Saalfeld (ots) - In den letzten zwei Tagen gab es vermehrt Diebstähle aus dem Innenraum/ Warteraum von verschiedenen Massagestudios oder Friseursalons in Neustadt an der Orla, Pößneck und Saalfeld. Dabei wurden durch einen bislang unbekannten Täter in den drei hier bekannten Fällen jeweils die Mitarbeiter/innen in ein Gespräch verwickelt/ abgelenkt und Handys gestohlen oder der ...

mehr