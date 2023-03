Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte und vollendete Diebstähle

Neustadt an der Orla / Pößneck / Saalfeld (ots)

In den letzten zwei Tagen gab es vermehrt Diebstähle aus dem Innenraum/ Warteraum von verschiedenen Massagestudios oder Friseursalons in Neustadt an der Orla, Pößneck und Saalfeld. Dabei wurden durch einen bislang unbekannten Täter in den drei hier bekannten Fällen jeweils die Mitarbeiter/innen in ein Gespräch verwickelt/ abgelenkt und Handys gestohlen oder der gänzlich unbesetzte Warteraum nach wertvollen Gegenstände durchsucht. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und rät daher zu besonderer Wachsamkeit. Geschäftsbereiche, welche offen zugänglich sind, sollten nicht unbeobachtet sein. Des Weiteren sollten Wertsachen nicht ohne Aufsicht im Warteraum gelassen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die aktuell kursiereden Maschen durch die Täter auch auf andere Geschäftsbereiche ausgeweitet werden, sodass eine Information/ Sensibilisierung von Mitarbeitern in möglicherweise betroffenen Arbeitsstätten ratsam wäre.

