Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am 24.03.2023 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizisten einen 34-Jährigen und sein E-Bike in Neuhaus-Schierschnitz im Bereich der Bahnhofstraße. Dabei wurde festgestellt, dass das Pedelec mittels eines Magneten modifiziert wurde. Dadurch hatte das E-Bike eine höhere Leistung als von Werk aus. Für dieses leistungsgesteigerte Pedelec hätte der 34-Jährige eine Fahrerlaubnis sowie ein Pflichtversicherungskennzeichen benötigt. Beides konnte der Fahrer des Rades nicht vorweisen. Somit muss sich der 34-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.

